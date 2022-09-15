Muğlaspor hazırlık maçlarını sürdürüyor Spor Haberleri Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarında Didim Atatürk Stadı'nda Didim Belediyespor ile karşılaşırken sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarında Didim Atatürk Stadı'nda Didim Belediyespor ile karşılaşırken sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Muğlaspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde didim belediyespor ile karşılaştı. Muğlaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Muğlaspor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Yılmaz ve Ender Acar kaydetti. Maçın her iki devresine farklı kadrolarla çıkan yeşil-beyazlılar, çok sayıda gol pozisyonuna girdi. Yeşil beyazlı ekibin kadrosunda yer alan tüm futbolcular karşılaşmada süre aldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Muğlaspor hazırlık maçlarını sürdürüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.