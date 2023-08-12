Muğlaspor Futbol Akademisi'ne yeni kaleci antrenörü

Muğlaspor Futbol Akademisi, Sinan Karaca'yı kaleci departmanı sorumlusu ve futbol okulları koordinatörü olarak göreve getirdi. Karaca, aynı zamanda U18, U17, U16 ve U15 takımlarının kaleci antrenörlüğünü yapacak.

Muğlaspor Futbol Akademisi Kaleci Departmanı Sorumlusu ve Futbol Okulları Koordinatörlüğü görevine antrenör Sinan Karaca getirildi. Sinan Karaca, aynı zamanda U18, U17, U16 ve U15 takımlarınında kaleci antrenörlüğü görevinde de bulunacak.

Altyapı Şube Sorumlusu Ahmet Niyazi Çağlar, güçlü bir futbol altyapısına sahip olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu sezon altyapının her kademesinde iddialı olacaklarını dile getirdi.

Ahmet Niyazi Çağlar yaptığı açıklamada; "Genç yeteneklerimizi en iyi şekilde geliştirip, iyi seviyeye getirme misyonumuzda Sinan Karaca, bize büyük katkı sağlayacaktır. Amacımız, altyapıdan yetişen kaleci adaylarımıza en üst düzeyde eğitim imkanları sunarak, onları hem sportif hem de karakter gelişimleri açısından en iyi şekilde desteklemektir. Sinan Karaca, bu hedefe ulaşma yolunda vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan bir isimdir. Yeni dönemde altyapı takımlarımızın kaleci antrenmanlarına katacağı değerli katkıları ve genç yeteneklerimizi nasıl ileri seviyelere taşıyacağını heyecanla bekliyoruz. Aynı zamanda futbol okulumuzda da koordinatörlük görevini üstlenecek. Sinan'a hoş geldin diyor, hayırlı bir sezon diliyoruz" dedi. - MUĞLA