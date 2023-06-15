Muğlaspor, Erkan Aslan ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Muğlaspor, deneyimli teknik adam Erkan Aslan ile anlaştı. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Av. Yiğit Salih Tozlu, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Erkan Aslan şampiyonluk için Muğla'da olduğunu söyledi. Muğlaspor camiası da yeni teknik direktörleri ile başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğla spor'un anlaşmaya vardığı deneyimli teknik adam Erkan Aslan, "Şampiyonluk için Muğla'dayım" dedi.

Muğla spor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Av. Yiğit Salih Tozlu, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla teknik direktör Erkan Aslan için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Muğla spor gibi büyük bir camiada göreve gelmekten mutluluk duyduğunu ve şampiyonluk için burada olduğunu dile getiren teknik direktör Erkan Aslan, "Muğla spor büyük bir camia, buraları hak eden bir kulüp değil. Biz buraya şampiyonluk yaşamak için geldik. Muğla spor'u sevenler, Muğlalılar ve tüm taraftarları tribünleri doldurmaya ve sezon sonunda özlenen şampiyonluğu beraber kutlamaya, bu büyük heyecanı beraber yaşamaya davet ediyoruz. İnşallah el birliğiyle Muğla spor'u hak ettiği yere çıkaracağız" dedi.

Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan Muğla spor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise, "İnanıyorum ki birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Muğla spor oluşturacağız. Muğla spor'un mali açıdan güçlü, sürdürülebilir başarıya sahip bir spor kulübü haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Erkan hocamıza ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum. Tüm Muğlaspor camiası için bu birlikteliğin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

İmza töreni sonrasında Başkan Menaf Kıyanç, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Av. Yiğit Salih Tozlu, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla teknik direktör Erkan Aslan ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Teknik adamlık kariyerine Manisaspor'da başlayan Erkan Aslan; Somaspor, Manisaspor, Ödemişspor, Kınık Belediyespor, Manisa Sanayispor ve Yunus Emre Belediyespor'da teknik direktörlük yaptı. - MUĞLA