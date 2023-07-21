Muğlaspor, Erdoğan Yiğit Doğan'ı transfer etti

Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig'de transfer çalışmalarına devam ederek 20 yaşındaki sağ bek Erdoğan Yiğit Doğan'ı transfer etti. Genç futbolcu, Muğlaspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde kendini geliştirmek ve takımın başarısına katkı sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig'de Transfer çalışmalarına devam eden Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Belediye Bolvadin Termalspor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Erdoğan Yiğit Doğan'ı transfer etti.

Muğlaspor Başkan Vekili İbrahim Güngör, Muğlaspor Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla genç futbolcu Yiğit Doğan için Muğlaspor tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan Yiğit Doğan, "20 yaşında genç bir futbolcu olarak kariyerimde yeni bir sayfa açmak ve potansiyelimi en üst seviyeye çıkarmak için buradayım. Muğlaspor gibi bir kulüpte oynamak, benim için gerçekten büyük bir onur. Kendimi geliştirmek ve takımın başarısına katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sezon sonu şampiyonluk hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Bucaspor 1928, Manisa FK ve Nazilli Belediyespor formalarıyla akademi liglerinde mücadele eden genç futbolcu, BAL'da ise Manisa Yıldızspor ve Belediye Bolvadin Termalspor formalarını giydi. - MUĞLA