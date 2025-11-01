Muğlaspor, Elazığspor ile Karşılaşıyor
Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta Adana 01 FK'ya kaybettikten sonra, Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı elemeyi başardı. Bugün evinde Elazığspor ile karşılaşacak.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK'ya 2-1 kaybeden, Türkiye Kupası'nda ise 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'yı elemeyi başaran Muğlaspor yarın evinde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Yenileme çalışmaları tamamlanan Muğla Atatürk Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş ilk kez Muğla'da sahaya çıkacaklarını belirterek, "Taraftarımıza kavuşacağımız maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor