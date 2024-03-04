Muğlaspor Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor, Irlıganlıspor deplasmanından aldığı 3 puan ile liderliğini korudu.

Akkonak Dr. Samim Gök Stadında oynanan karşılaşmada Muğlaspor 2-1 galip gelerek liderliğini korudu. Karşılaşmanın ilk yarısında maç berabere sonuçlanırken 87'nci dakikada Batuhan Dinçer Yokuş'un atığı gol ile 1-0 öne geçen Muğlaspor 90'ıncı dakikada yine Batuhan Dinçer Yokuş'un kaydettiği gol ile 2-0'lık üstünlüğünü korudu. 90+3'te Irlıganlıspor, kazandığı penaltıda Mehmet Nazif Şahin'in attığı gol ile durumu 2-1'e getirdi. Müsabaka sonunda sahadan 2-1 üstün ayrılan Muğlaspor 3 puanı hanesine yazdırdı. - MUĞLA