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Muğlaspor'dan Sezon Öncesi Kurban Kesimi ve Dua Töreni

Muğlaspor'dan Sezon Öncesi Kurban Kesimi ve Dua Töreni
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Muğlaspor, sezonun hayırlı geçmesi amacıyla antrenman öncesinde kurban kesip dua etti. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın katıldığı törene kulüp başkanı ve yönetimi de destek verdi.

Muğlaspor antrenmanı öncesinde sezonun hayırlı bir şekilde tamamlanması ve futbolcuların sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmesi amacıyla kurban kesilerek dua edildi.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın önderliğinde yapılan dua ile birlikte kurban kesilirken, futbolcular ve teknik heyet de hazır bulundu. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri de duaya katılarak, takımın moral ve motivasyonuna ortak oldu. Başkan Kıyanç ve yöneticiler, törenin ardından takımın antrenmanını da yakından takip etti. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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