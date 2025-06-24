Muğlaspor'dan Serhat Enes Çalışan Açıklaması

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Muğlaspor, orta saha oyuncusu Serhat Enes Çalışan'ın başka bir kulüple anlaştığına dair çıkan haberleri yalanlayarak, futbolcunun takımla sözleşmesinin devam ettiğini duyurdu.

YENİ sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, orta saha oyuncusu Serhat Enes Çalışan'ın takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Serhat'ın yeni sezonda da takımda kalacağını belirten kulüp yetkilileri resmi hesaplardan şu açıklamayı yaptı: "Sözleşmeli futbolcumuz Serhat Enes Çalışan'ın medya vasfı dahi taşımayan bazı sosyal medya hesaplarında başka bir kulüple anlaştığına dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz Serhat'ın kulübümüzle iki yıllık sözleşmesi devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçen sezon 3'üncü Lig'de Muğlaspor'la şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, 29 müsabakaya çıkıp 2500 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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