Haberler

Muğlaspor'dan Bahis Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

Güncelleme:
Muğlaspor, futbolcularıyla ilgili başlatılan bahis soruşturmasının şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep etti. Kulüp, oyuncularının yurt dışı maçlarında yasal bahis oynadıklarına dair inançlarının tam olduğunu belirtti.

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor, futbolcularla ilgili başlayan bahis soruşturması ve yargılama sürecinin masumiyet karinesi ilkesine bağlı kalarak süreç şeffaf yönetilmesini talep etti. Grubunda Play-Off yarışı veren Muğla ekibinden 10 futbolcu bahis oynadıkları veya bahis hesaplarının bulundukları için tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na verilirken, yönetim, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis ve şans oyunları soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun tedbirli olarak disipline sevk edilmesi süreci, kulübümüz tarafından büyük bir dikkat ve ciddiyetle takip edilmektedir. Futbolcularımızın, ailelerinin ve kulübümüzün itibarını yakından ilgilendiren bu hassas süreçte, masumiyet karinesi ilkesine bağlı kalarak sürecin adil, şeffaf ve objektif biçimde yürütülmesi en büyük beklentimizdir" dedi.

'FUTBOLCULARIMIZ YURTDIŞINA YASAL BAHİS OYNAMIŞ'

Muğlaspor'un açıklaması şöyle devam etti: "Disipline sevk edilen futbolcularımızla yapılan görüşmeler sonrasındaki beyanları doğrultusunda haklı olduklarına inancımız tamdır. Elde edilen bilgilere göre sevk edilen futbolcularımızın çoğunluğu, yurt dışı karşılaşmalarına yasal bir platform üzerinden bahis oynamıştır. Adı geçen futbolcularımızın bugüne kadar formalarını giydikleri takımlarının maçlarına bahis yapmadığı açıkça ortadadır. Türk futbolunun her türlü yasa dışı bahis, şike ve benzeri girişimlerden arındırılması yönündeki çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Ancak aynı zamanda, futbolcularımızın suçluluğu kanıtlanmadan zan altında bırakılmasına da kesinlikle karşıyız. Suçlulukları kanıtlanana kadar futbolcularımızın yanında olduğumuzu belirtiriz. Bu sürecin en üst kademeden itibaren kapsamlı biçimde araştırılması ve bu süreçte alınacak kararların, kime daha fazla zarar vereceği göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Türk futboluna zarar vermeden, sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması en büyük arzumuzdur. Kulübümüz, ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlere başlamış olup futbolcularımız da hukuki haklarını savunmak adına resmi başvurularını gerçekleştirecektir. Bu süreçte Muğlaspor Kulübü olarak hiçbir hilenin, adaletsizliğin veya kirli oyunun yanında olmadığımızı, aksine 1024 futbolcunun da haklarını korumak adına gerekli tüm çalışmaları yürüttüğümüzü açıkça belirtiriz. Şehirlerin ve kulüplerin geleceğiyle oynayan, maçların sonucuna etki eden, hile yapan herkesi lanetliyor; bu kişilerin en ağır cezayı almalarını talep ediyoruz. Bu sürecin her aşamasını yakından takip etmekte, camiamızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gelişmeler oldukça paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
