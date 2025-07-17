Muğlaspor'da stat endişesi

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, stat inşaatının hala tamamlanmamış olması nedeniyle büyük bir belirsizlik yaşıyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, stat sorununun çözülememesi halinde kulübün geleceğinin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz iki sezonda üst üste şampiyonluklar yaşayarak 2. Lig'e yükselen yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte 11 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi ve yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak geçen sezon yıkılan stat yerine yapımına başlanan yeni stadın inşaatının halen tamamlanmaması, kulüp cephesinde endişe oluşturuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Muğlaspor geçen yıl statsız şampiyon oldu ama 2. Lig'de bu şekilde devam edemeyiz. Statta en azından bir tribünün tamamlanmasını istedik. Bu stat bitmezse, bu Muğlaspor'un sonu olur" ifadelerini kullandı.

Kıyanç, stadın yetişmemesi durumunda takımın sahasız kalacağını vurgulayarak, "Alternatif sahamız yok. İlk maçımız BAY, ikinci maçımız deplasmanda. 1 Ağustos'ta tekrar toplantı yapacağız. İki yıl boyunca imkansızlıklarla şampiyon olduk. Bu yatırımların boşa gitmesine izin veremeyiz" dedi.

Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı da stat inşaatının belirsizliği nedeniyle taraftarlar arasında büyük bir endişe olduğunu dile getirdi. Aydınlı, "Taraftar olarak stadın yetişip yetişmemesi konusunda endişelerimiz var. Lütfen Muğlaspor'u destekleyin. Stadın maliyeti 200-250 milyon lira. Muğlaspor bu parayı bir yılda harcıyor. Bu stat konusu bir an önce gündemden çıkmalı. Maalesef hala endişeliyiz. Muğlaspor Kulübü mağdur olacak, taraftarı da mağdur olacak. Muğla halkı bu takıma sahip çıkmak zorunda" şeklinde konuştu. - MUĞLA