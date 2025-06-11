Muğlaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Toplantı Gerçekleşti

Muğlaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Toplantı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde kulübün durumu, mali tablo ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, 12 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Toplantıda, kulübün genel durumu, mali tablo, yapılması planlanan projeler ve genel kurul sürecine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Menaf Kıyanç, genel kurul öncesi süreci titizlikle yürüttüklerini belirtti. Muğlaspor camiasının merakla beklediği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, kulübün geleceği açısından önemli kararların alınacağı bir süreç olması bekleniyor. Toplantının ardından yönetim kurulu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Muğlaspor'un başarısı için ortak hedeflerle hareket edeceklerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik

Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.