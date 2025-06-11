Muğlaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Toplantı Gerçekleşti

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, 12 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Toplantıda, kulübün genel durumu, mali tablo, yapılması planlanan projeler ve genel kurul sürecine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Menaf Kıyanç, genel kurul öncesi süreci titizlikle yürüttüklerini belirtti. Muğlaspor camiasının merakla beklediği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, kulübün geleceği açısından önemli kararların alınacağı bir süreç olması bekleniyor. Toplantının ardından yönetim kurulu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Muğlaspor'un başarısı için ortak hedeflerle hareket edeceklerini ifade etti. - MUĞLA