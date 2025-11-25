Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta bahis soruşturmasından önce üst üste iki maçını kazanıp tırmanışa geçen Muğlaspor liglere verilen aranın ardından yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Soruşturma kapsamında ceza alan Muğlasporlu Canberk Aydemir, Yiğitali Bayrak, Serhat Enes Çalışan, Berat Çelebi, Muhammet Enes Gök, Cebrail İrtürk, Yalçın Eycan Kaya, Cengiz Ötkün, Fatih Somuncu ve Batuhan Yılmaz forma giyemeyecek. Konuk Beyoğlu Yeni Çarşı'da ise Bartu Aybay, Murat Ayhan, Arda Bektaş, Fatih Bahattin Demircan, Berke Berkay, Göktan Işılak, Beytullah Buğra İpek, Mustafa Berk Özköroğlu ile Mehmet Soyarslan Muğlaspor'a karşı oynayamayacak.

