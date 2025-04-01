'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı

Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

Sırrı Süreyya ilk kez anlattı: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı

Muğlaspor, Beykoz İshaklıspor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Muğlaspor, Beykoz İshaklıspor ile Zorlu Maça Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de liderlik için mücadele eden Muğlaspor, 2 Nisan 2025'te deplasmanda Beykoz İshaklıspor ile karşılaşacak. Takım, zorlu maç için hazırlıklarını tamamlarken, taraftar desteği de sürüyor.

TFF 3. Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Muğlaspor, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü deplasmanda Beykoz İshaklıspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, teknik ekip ve oyuncularıyla zorlu maç için hazırlıklarını tamamladı.

Muğlaspor, ligdeki başarısını sürdürmek adına kritik deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, taraftarlar da takımlarına tam destek veriyor. Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma başarılar dileyerek bir mesaj yayımladı. Aydınlı, "Muğlaspor'un deplasmanda oynayacağı Beykoz İshaklıspor karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.