Muğlaspor, Beykoz İshaklıspor ile Zorlu Maça Çıkıyor

TFF 3. Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Muğlaspor, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü deplasmanda Beykoz İshaklıspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, teknik ekip ve oyuncularıyla zorlu maç için hazırlıklarını tamamladı.

Muğlaspor, ligdeki başarısını sürdürmek adına kritik deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, taraftarlar da takımlarına tam destek veriyor. Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma başarılar dileyerek bir mesaj yayımladı. Aydınlı, "Muğlaspor'un deplasmanda oynayacağı Beykoz İshaklıspor karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA