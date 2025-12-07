Haberler

Muğlaspor, Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Jemal ve Sedat'ın golleriyle kazanarak 5'te 5 yaptı ve puanını 32'ye yükseltti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u evinde 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Maçın 33'üncü dakikasında Jemal'in golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar devre arasını galip tamamladı. Muğlaspor, bu kez 61'inci dakikada Sedat'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 5'te 5 yapan Muğlaspor zirve yürüyüşünü sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Muğlaspor puanını 32'ye çıkardı, Batman ekibi de aynı puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
