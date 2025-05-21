Muğlaspor Başkanından Acil Çağrı: Destek Olun!

SON iki sezonda üst üste iki kez şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'den 18 yıl sonra 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, düzenlediği basın toplantısında kulübün geleceği için çağrıda bulundu. Muğlaspor'un sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaması halinde yeniden düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Kıyanç, şehirdeki tüm karar vericileri acil olarak yuvarlak masa toplantısına davet etti. "Artık bu ligde mücadele etmek birkaç kişinin özel gayretiyle olmaz" diyen Kıyanç, 2'nci Lig'de rekabet edecek seviyede bir takım için en az 180 milyon TL gerektiğini söyledi.

Kıyanç, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin bir araya gelerek somut kararlar alması gerektiğini belirtti. Başkan Kıyanç iş dünyasına da kulübe sponsor olma çağrısı yaptı. "Bu toplantının sonucuna göre başkanlığa devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz" diyen Kıyanç, olağanüstü genel kurulun 3 veya 12 Haziran'da yapılacağını ve bu sürecin netleşmesi için mayıs ayı sonuna kadar karar vereceklerini söyledi. Kıyanç, destek gelmediği takdirde kulübün geleceği için kaygılı olduklarını ifade etti.