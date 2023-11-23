Muğlaspor Başkanı ve Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında basın mensupları ile bir araya geldi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi. Taraftar grubunun maçtan sonra basın açıklaması yapmasını eleştiren Kıyanç, "Taraftar grubu çıkmış maçtan sonra basın açıklaması yapıyor. Bu nedir arkadaşlar. Herkes sınırını bilecek. 13 milyon para ödedik. Biz, kimsenin işimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Yönetimdeki arkadaşlara 'sosyal medyadan kimseye cevap vermeyin' dedim. Verilecek en güzel cevap sportif başarı olacak. Sabırlı olun. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. 6 maçın ardından bir değerlendirme yapmak istedik. Ligin ilk iki maçını deplasmanda oynadık. Grupta yukarılara oynayan üç takımla oynadık. Zor maçların sonunda puan olarak yükseleceğimizi düşünüyorum. Kamuoyu bizden başarı bekliyor. Bir beraberlik bile halkı tedirgin ediyor. Hepimiz Muğlaspor'un başarısını istiyoruz. Yönetimdeki arkadaşlara 'sosyal medyadan kimseye cevap vermeyin' dedim. Verilecek en güzel cevap, sportif başarı olacak. Sportif başarı konusunda bu kadar aceleci olmamak gerekiyor. 26 maçın sadece 6 maçını oynadık. Bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Biz yönetim olarak sorumluluğumuzu biliyoruz" dedi.

"Hocayı hedefe koymayın, kararı biz veriyoruz"

Muğlaspor Başkanı Kıyanç, "İç sahadaki Irganlıspor maçında bariz kural hatasına itiraz ettik. Irganlıspor'dan savunma istendi. Biz bu konuda açıklama bile yapmadık. Yasal hakkımızı kullandık. Bu kural hatası bizim lehine sonuçlandığında puanımız yükselecek. Tüm deplasmanlara 15 yönetici ile gidiyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Konuşma metni hazırlamıyorum. İçimden gelerek konuşuyorum. Herkes takımda değişiklik yapmak istiyor. Bizim her konuda kurulumuz var. Hocamızın yanındayız. Bize geldi dediki 'Eğer memnun değilseniz, kararınıza saygı duyarım' dedi. Kimse hocayı hedef tahtasına koymasın. Hedefe bizi koyun. Kararı biz veriyoruz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Taraftar grubu çıkmış maçtan sonra basın açıklaması yapıyor. Bu nedir arkadaşlar. Herkes sınırını bilecek. Taraftar grubu bu takıma sadece destek verecek. Biz ne işe yarıyoruz. Yönetim olarak iyi niyetle elimizden geleni yapıyoruz. Yapıcı eleştiriler bekliyoruz. Birilerini suçlamak istemiyorum. Ama 13 milyon para ödeyeceksin. Hiç bağırmayacağız. Var mı böyle bir şey. Gelin hep birlikte birlik olalım. Kadromuza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Bu işi bırakmamız gereken yer gelirse o gün bırakırız. Biz beraber bir yola çıktık. Bu arkadaşlarımızla sezon sonuna kadar beraber yürüyeceğiz, birlikte şampiyon olacağız. İki beraberliği kriz olarak görüyoruz ve bunun üstesinden geleceğiz. Bize zaman verin ve biraz müsaade edin" diye konuştu. - MUĞLA