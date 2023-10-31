Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, 3 haftalık ligin durumunu değerlendirdi

Muğla spor Başkanı Menaf Kıyanç tarafından 3 haftalık ligin durumu hakkında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Muğla spor tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda Muğlasporun 3 haftalık performansı hakkında bilgiler verildi. Muğla spor kendi sahasında oynadığı maçta Muğla sporu yalnız bırakmayan protokole teşekkür eden Muğla spor Başkanı Menaf Kıyanç, "Muğlasporumuzu bu sezon ligde oynadığı ilk iç saha maçında yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Taraftar gruplarından; Suskunlar Taraftar Grubu ve 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'ne de teşekkürlerimizi iletiyoruz. İki taraftar grubunun birlikte maç izlemesi, bir tarafın yeşil bir tarafın beyaz demesi takımımıza düşünüldüğünden daha fazla güç katıyor. Bu gücün önümüzdeki maçlarda artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Menteşe ilçemizdeki tüm spor kulüpleri ile birlikte hareket ederek şehirde daha güçlü bir altyapı için çalışmalar yapıyoruz. Kulüp başkanları, yöneticileri ve teknik heyetleri ile beraber bizimle olan kulüplerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Muğla Valimiz İdris Akbıyık önderliğin de, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü ve Kulübümüzün yürüttüğü 'Desteğin Rengi Yeşil -Beyaz' projesi ile altyapı, taraftar desteği ve sporun okullar da daha çok teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Hakemeler ile ilgili sessiz kalmamızdaki neden ise, bir şeylerin arkasına sığınarak değil, futbol oynayarak başarılı olmak ve mücadelemize devam etmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA