Muğlaspor Başkanı Kampı Tamamlayan Takımı Ziyaret Etti

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Afyonkarahisar kampını tamamlayan takımı otelde ziyaret etti ve 10 günlük çalışma hakkında bilgi aldı. Başkan Kıyanç, futbolculara güveninin tam olduğunu belirterek, kamp boyunca gösterdikleri özverili çalışmaları için teşekkür etti. Futbolcular da şampiyonluk yolunda ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını ifade etti.