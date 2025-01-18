Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı

Muğlaspor, Amasyaspor ile 2. Yarıya Başlıyor

Muğlaspor, Amasyaspor ile 2. Yarıya Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, yarın Amasyaspor ile oynayacağı maçla ikinci yarıya merhaba diyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu doldurmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, yarın oynayacağı Amasyaspor karşılaşması ile 2. yarıya başlıyor. Maç, 19 Ocak tarihinde Muğla Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00'te gerçekleşecek.

Muğlaspor taraftar gruplarından 48 Gençlik Derneği Başkanı Ceyhun Aydın, mücadele öncesinde yazılı bir açıklama yaparak tüm Muğlalıları takımlarını desteklemeye davet etti. Aydın, açıklamasında "Büyük gün geldi. Muğlaspor'umuz, Amasyaspor ile Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Muğlaspor'umuzu yalnız bırakmamak için tüm Muğla sevdalılarını desteğe bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Muğlaspor taraftarları, takımlarının ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapması ve galibiyetle sahadan ayrılması için büyük bir coşkuyla maç saatini bekliyor. Karşılaşma öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamlamış durumda. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
img

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
img

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

Herkes sucu sanıyordu! Ekipler koklayarak buldu
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.