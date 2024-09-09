Muğlaspor, Amasyaspor FK'yı deplasmanda mağlup etti
TFF 3'üncü Lig'e küme düştükten 3 yıl sonra geri dönen Muğlaspor, sezonun ilk maçında Amasyaspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Muğlaspor, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.
TFF 3'üncü Lig'e küme düştükten 3 yıl sonra geri dönen Muğlaspor sezonun ilk maçını deplasmanda kazanmayı başardı. Ligde 2'nci Grup'ta Amasyaspor FK deplasmanına çıkan Muğla, devreyi geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi.
İlk haftadan 3 puanı hanesine yazdıran Muğlaspor, galibiyeti Amasya'ya kadar gelip takımı yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.