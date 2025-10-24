Muğlaspor, Adana 01 ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını sürdüren Muğlaspor, 10. hafta müsabakasında yarın Adana 01 Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Takımın teknik patronu Besim Durşmuş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Denizli Atatürk Stadı'nda 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek zirve yarışında yoluna devam eden Muğlaspor, 10'uncu hafta müsabakasında yarın Adana 01 Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Ali Hoşfikirler Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak.
Son 6 maçın 5'ini kazanan Muğlaspor'da sarı kart cezalısı orta saha Serhat Enes görev yapamayacak. Lider Batman Petrolspor'un 6 puan gerisinde 17 puanla 3'üncü durumda bulunan Muğlaspor'un teknik patronu Besim Durşmuş zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "1 maç eksiğimize rağmen zirve yarışındayız. Adana'dan da galibiyetle döneceğimize inanıyoruz" dedi.