Muğlaspor 58. Yaşını Kutluyor

SON iki sezonda iki kez şampiyon olup 18 sene sonra 2'nci Lig'e dönen Muğla spor kuruluşunun 58'inci yılını kutluyor. Temelleri 1967'de atılan yeşil-beyazlılarda Başkan Menef Kıyanç, 58'inci kuruluş yıl dönümü için kutlama mesajı yayınladı. Tüm Muğlalılara birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Kıyanç, "58 yıl önce bir avuç inançlı insanın yaktığı meşale, bugün binlerce yürekte yanmaya devam ediyor. Muğla spor, sadece bir spor kulübü değil; bu şehrin ortak hafızası, umudu ve geleceğidir. Yeşil ve beyaz renklere gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Bu büyük mirası, daha güçlü yarınlara taşımak için yönetimimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, başarılarla dolu nice yıllara hep birlikte yürüyeceğiz. Muğlaspor'un 58'inci yılı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor