Muğlaspor, 2. Lig İçin Transfer Hareketlerine Başladı
Muğlaspor, 18 yıl aradan sonra 2. Lig'de mücadele etmek üzere kongresini yaptı ve transfer çalışmalarına başladı. Kulüp, geçen sezon 3. Lig'de şampiyon olan kadronun yapılandırılmasında kritik rol oynayan sportif direktör Tolga Tağ ile yeni bir anlaşma sağladı.
YENİ sezonda 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor, kongresini yaptıktan sonra transfer harekatına da başlıyor. Yeşil-beyazlı kulüp ilk olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluğa ulaşan kadronun kurulmasında büyük pay sahibi olan sportif direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaştı. Muğlaspor'dan, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon birlikte çalıştığımız Sportif Direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" açıklaması yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor