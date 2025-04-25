Muğlaspor 18 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükseliyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkmayı garantileyen Muğlaspor kupasına yarın Mazıdağı Fosfatspor'u ağırlayacağı son maçta kavuşacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki tarihi maç saat 15.00'te başlayacak. Bölgesel Amatör Lig'den üst üste 2 kez şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkan Muğlapor maçın ardından kupasını alacak. Kupa töreni maç sonrası saat 17.30-18.30 arasında düzenlenecek. Kupayı taraftarlarıyla birlikte aldıktan sonra saat 19.30'da üstü açık otobüsle şehir turu atacak Muğlaspor için saat 20.30'da şampiyonluk töreni de düzenlenecek. Törende sanatçı Eypio sahne alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor