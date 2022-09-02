Muğlaspolu minikler madalyaları topladı Spor Haberleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Köyceğiz'de Masa Tenisi Zafer Kupası düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Köyceğiz'de Masa Tenisi Zafer Kupası düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Köyceğiz'de düzenlenen Masa Tenisi Zafer Kupası'nda mücadele eden Muğlasporlu minik sporcular, madalyalarla döndüler. 2015 doğumlu Yavuz Demirtaş ve 2015 doğumlu Ayşegül Yılmaz üçüncülük madalyası kazandı. Teselli gurubunda ise erkeklerde 2015 doğumlu Poyraz Sungur ile birincilik, kızlarda 2014 doğumlu Beyza Madan birincilik elde etti. Muğlaspor Masa Tenisi Altyapı Antrenörü Raif Özen, sporcularının turnuva boyunca iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini belirtti. Antrenör Özen, "Sporcularımız gelecekte önemli başarılara imza atacaklarını iyi bir şekilde bizlere gösterdiler. Hepsiyle gurur duyuyorum" dedi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Köyceğiz Spor Haberler

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