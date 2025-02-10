Muğlalı Sporcu Kerem Batur Genç, Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğlalı sporcu Kerem Batur Genç, Ankara'da düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından 06-09 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışlarında Muğla'nın Ula ilçesinden Altınkulaç Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur Genç, U13 Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Genç'in bu büyük başarısı, Muğla spor camiasında gururla karşılanırken, antrenörü Alperen Efe Baykara ve başarılı sporcu tebrik edildi. - MUĞLA