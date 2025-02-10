Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Muğlalı Sporcu Kerem Batur Genç, Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğlalı Sporcu Kerem Batur Genç, Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinden Altınkulaç Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur Genç, Ankara'da düzenlenen Ulusal Sıralama Yarışları'nda U13 Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğlalı sporcu Kerem Batur Genç, Ankara'da düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından 06-09 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışlarında Muğla'nın Ula ilçesinden Altınkulaç Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur Genç, U13 Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Genç'in bu büyük başarısı, Muğla spor camiasında gururla karşılanırken, antrenörü Alperen Efe Baykara ve başarılı sporcu tebrik edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Trump'tan bir radikal hamle daha! Hazine Bakanı'na talimat verdi
img

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
img

Yakıt alımında muafiyet kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.