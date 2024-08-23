Muğlalı milli masa tenisi sporcusu Fransa'ya uğurlandı

Muğlalı milli masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, 18. Euro Mini Champs turnuvası için Fransa'ya uğurlandı.

Muğlalı milli sporcu Aybige Feride Üstündağ, Fransa'nın Schiltigheim şehrinde Nelson Mandela Spor Merkezi'nde düzenlenecek olan 18. Euro Mini Champs turnuvasında U11 Milli Takımı adına mücadele edecek. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada" Avrupa Minikler Şampiyonası'nda kız ve erkek kategorilerinde toplam 500 sporcu maç yapacak. Ülkemizi ve Muğla'yı temsil edecek olan Aybige Feride Üstündağ'a bu önemli turnuvada başarılar diliyoruz. Ayrıca, U13 ve U11 Milli Takımlarımızın da yolu açık olsun" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA