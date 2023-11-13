Muğlalı Judo Sporcuları Bulgaristan'da Madalyalarla Döndü

Bulgaristan Sofya'da 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 18. Uluslararası Olimpia Minikler, Yıldızlar ve Ümitler Judo Turnuvası'ndan Muğlalı milli sporcular madalyalarla döndü.

14 ülkeden 570 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Tuana Korkmaz ve Dila Yıldız Şampiyon olurken, İmran Özden Özdöver ve Melis Karakaş Bronz madalyanın sahibi, Asya Çakal ise turnuvanın en değerli kadın sporcusu ödülüne layık görüldü. Tuana Korkmaz finalde Slovakyalı rakibini yenerek FU9-32 kilogramda şampiyon, Dila Yıldız finalde Sırbistanlı rakibini yenerek U17-57 kilogramda şampiyon, İmran Özden Özdöver Yunanistanlı rakibini yenerek MU9-22 kilogramda bronz madalyanın sahibi, Melis Karakaş ise Yunanistanlı rakibini yenerek FU9-24 kilogramda bronz madalyanın sahibi olurken, Asya Çakal ise göstermiş olduğu performans ve mücadeleden dolayı Bulgaristan Judo Federasyonu tarafından turnuvanın en değerli kadın sporcusu ödülüne layık görüldü.

"Muğla'ya bir başarı da judo sporcularımızdan geldi gururluyuz, mutluyuz" ifadelerini kullanan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş; "Farklı branşlarda ulusal ve uluslararası dereceler elde ederek ülkemizi ve ilimizi gururlandıran sporcularımızın sayısının her geçen gün artması gurur verici. Sporcularımızı, antrenörümüzü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü olarak Milas'ta görev yapan ve Judo Milli Takımı'nda eğitimci olarak Bulgaristan'da görev alan Mehmet Ataklı yaptığı açıklamada "En başından beri bana inanan, güvenen ve destekleyen velilerim olmak üzere tüm sporcularımı ayrı ayrı kutluyorum, şimdi kazanmış oldukları başarılarının ve madalyalarının gelecekte Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalarına dönüşmesini temenni ediyorum. Emeklerinizin karşılığını almak çok önemli ve değerliydi. Böylesine çok katılımın olduğu arenalarda bulunmak ve madalya kazanmak çok önemli ve mutluluk verici. Başta İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş olmak üzere, Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Huysuz'a, Teknik Kurul Başkanımız Deniz Şilli'ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA