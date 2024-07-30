Muğlalı güreşçiler Ankara'da büyük başarı elde etti

Ankara'da gerçekleştirilen kız güreş takımı müsabakalarında Muğla'dan üç güreşçi derece aldı. 76 kulüp ve 482 sporcunun katılımıyla düzenlenen U11-U13 Serbest Kızlar Türkiye Şampiyonasında Muğlalı sporcular büyük başarılara imza attı.

Muğla'dan 46 kg'da Aylin Çomak Türkiye Birincisi, 36 kg'da Zeynep Tuana Akça Türkiye İkincisi,50 kg'da Ayça Çomak Türkiye Üçüncüsü oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da 76 kulüp ve 482 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U11-U13 Serbest Kızlar Türkiye Şampiyonasında 46 kg'da Aylin Çomak Türkiye Birincisi, 36 kg'da Zeynep Tuana Akça Türkiye İkincisi, 50 kg'da Ayça Çomak Türkiye Üçüncüsü olmuştur. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA