Muğlalı Güreşçi Ayça Çomak Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğlalı Güreşçi Ayça Çomak Türkiye Şampiyonu Oldu
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Ayça Çomak, Sivas'ta düzenlenen U14 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ederek milli takım kampına davet edildi. Başarılı güreşçi, daha önce de çeşitli kategorilerde ödüller kazanmıştı.

Muğlalı güreşçi Ayça Çomak Türkiye şampiyonu oldu ve Milli Takım kampına davet edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan yaklaşık 950 sporcunun katılımıyla 16-17 Haziran tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilen U14 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Muğlalı Ayça Çomak Türkiye Şampiyonu olarak milli takım kampına gitmeye hak kazandı.

Güreş Antrenörü Elis Yıldız, güreşçi Çomak'ın başarısı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Daha önce U15 Türkiye üçüncülüğü, U13 Türkiye üçüncülüğü ve U11 Türkiye şampiyonluğu bulunan güreşçi ikinci Türkiye şampiyonluğunu U14 yaş grubunda alarak ilimizi gururlandırdı. Yakın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini veren sporcumuzu tebrik eder, milli takım kampında başarılar dileriz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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