Üye Girişi
Haberler

Muğla Yurtlarında Sanat ve Spor Dolu Bir Yaşam

Muğla Yurtlarında Sanat ve Spor Dolu Bir Yaşam
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Erkek Öğrenci Yurdunu gençler için bir yaşam merkezi haline getirerek, spor ve sanat etkinlikleriyle dolu bir program sunuyor. Gençler, çeşitli sportif branşlarda aktif rol almanın yanı sıra sanatsal faaliyetlerle de gelişim sağlıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdu, gençlere sanat ve sporun her alanında kapsamlı faaliyetler sunarak bir yaşam merkezi haline geldi.

İl Müdürlüğü Antrenörleri, Uluslararası ve Kötekli Gençlik Merkezi çalışanları ve yurt eğitim sorumluları tarafından düzenlenen etkinliklerde, gençler Bocce, Masa Tenisi, Hemsball, Basketbol, Voleybol, Floor Curling, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Futbol gibi sportif branşlarda aktif rol alıyor. Ayrıca resim, seramik ve ebru sanatı gibi çalışmalarla öğrencilerin sosyal ve sanatsal gelişimine de katkı sağlanıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençlerin yurtlardaki boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için geniş yelpazede etkinlikler düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada, "Yurtlarımız gençlerin sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yaptığımız sanatsal ve sportif etkinliklerle bir yaşam merkezi durumundadır. Gençlik ve Spor alanında öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Muğla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan Talha İnan, yurt yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bakanlığımızın sunduğu imkanlarla burada olmaktan çok mutluyum. Her hafta farklı etkinliklerle sosyal çevrem genişliyor ve yalnız olmadığımı hissediyorum. Bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, yurt yönetim personellerine ve gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil
Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek

Putin'in tehdidini görmezden gelen Biden düğmeye belki de son kez bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda? SON DAKİKA! Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir trafik kazasında kaç kişi öldü? Deha son bölüm full izle! Deha 9. bölüm izleme linki Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı! Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 18 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.