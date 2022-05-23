Muğla'ya okçulukta bir madalya da Taner Eren'den - Haberler

Okçulukta son yıllarda birçok yıldız sporcu çıkaran Muğla'dan Taner Eren, 18-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul Beykoz Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde yapılan Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Muğla Gençlik Spor Kulübü'nün sporcusu Taner, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek. Çalışmalarını Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Tahir Karataş ile birlikte gerçekleştirdiklerini dile getiren Taner Eren, şampiyonadan Muğla'ya Türkiye ikincisi olarak dönmek gurur verici ifadelerini kullandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da sporcu ve antrenörünü kutladı.