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Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji 3X3 Basketbol Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji 3X3 Basketbol Müsabakalarında Başarı Elde Etti
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Muğla okul sporları 3X3 basketbol il müsabakalarında Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji, Lise Genç Kızlar takımı il ikincisi, Lise Genç Erkekler takımı ise il dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla okul sporları 3X3 basketbol il müsabakalarında Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji (MTK) başarılarla döndü.

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Nazan İnan yönetimindeki 'Lise Genç Kızlar 3X3 Basketbol Takımı' okul sporları müsabakalarında il ikincisi olurken, 'Lise Genç Erkekler 3X3 Basketbol Takımı' da yine okul sporları müsabakalarında il dördüncüsü oldu.

Öğrencilerin okula madalya ve kupalarla dönmesi büyük sevinç yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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