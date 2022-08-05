Muğla spor: Marmaris'te yüzler gülüyor

Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ücret zammı anlaşması yapıldı. Şirket personeline yüzde 61 oranında zammın yapıldığı sözleşmenin imza töreninde konuşan Başkan Oktay, "İmkanlarımızı zorlayarak sizlerin şartlarının iyileşmesi yönünde üzerimize düşeni yaptık" dedi.

Marmaris Belediyesi iştiraki Personel A.Ş. ile DİSK Genel- İş Sendikası arasında 543 işçiyi kapsayan üç yıllık toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl ücret zammı anlaşması da imzalandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Genel- İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş tarafından imzalanan sözleşmeye göre çalışanlara yüzde 61 oranında zam yapıldı. Marmaris Belediyesi İçmeler Hizmet binası önünde gerçekleşen imza törenine personel de katıldı. Sözleşme kesilen pastayla kutlandı.

Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Murat Çalışkan'ın sözleşmeyle ilgili bilgi vermesinin ardından konuşan Genel- İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, "Bizler emekçiler olarak zaten son iki yılda çok büyük zorluklar yaşadık. Hem Marmaris özelinde yaşanan afetleri ve bunun üzerine ekonomik sıkıntıları hep beraber yaşadık. Ben şundan oldukça mutluyum. Biz ne yaptıysak işçi arkadaşlarımızla beraber işçi arkadaşlarımızın iyiliği için yaptık. Bunu da bize en iyisini yapmaya çalışan başta bürokratlar olmak üzere en son noktada Başkan Bey bütün limitleri zorlayarak her zaman daha iyisini vermeye çalıştığı için sizler adına alkışlamak istiyorum. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye Belediye Başkanı Mehmet Oktay geldi. Marmaris'in son iki yıldır ciddi afetlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Oktay, "Hiçbir beldenin yaşamadığını biz yaşadık. Potansiyeli, gücü yüksek bir kent olarak bu kadar darbeye rağmen dik durmasını bildik, durmaya da devam ediyoruz. Son aylarda ne sizin elinizde ne de idare olarak bizim elimizde olan unsurlardan kaynaklı; genel idarenin kötü yönetimin getirdiği sonuçtan dolayı hepimiz mağduriyet içerisine girdik. İmkanlarımızı zorlayarak sizlerin şartlarının iyileşmesi yönünde üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ettik. Bugün de çok şükür ki uzun görüşmeler sonucunda karşılıklı anlayış çerçevesi içerisinde şartlarınızı iyileştirmiş bulunuyoruz. Gönül ister ki çok daha iyilerini yapalım. Ben sizlere çok daha iyisini vermek istiyorum ama dediğim gibi burada asıl olan denge. Tüm görüşme sürecinde buna hassasiyet gösterdik. Sendika temsilcisi arkadaşlarımız da konunun farkında olarak bu anlayışın içinde yer aldılar. Hedefimiz Marmaris yaşayanlarına ve bu kente gelen misafirlere her zaman için daha iyi, daha sağlıklı ve daha güler yüzlü hizmet vermek. Son aylarda yaşadığımız psikolojiyi bir kenara bırakarak daha da konsantre bir şekilde hizmetimizi daha yukarılara çıkarmak olacaktır. Ben tek tek tüm emekçi kardeşlerimin bundan geri duracağını düşünmüyorum. Bu sözleşmeden sonra performansların daha yukarı çıkacağına inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Sözleşmemiz tekrar hepimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Son düzenlemeyle maaşlar 6 bin 972 ile 9 bin 436 TL arasında değişirken tüm çalışanlara unvanları ve çalıştıkları yerler baz alınarak 800 ila 2 bin TL arasında görev tazminatı verildi. Direksiyon primi, yakacak yardımı, çocuk yardımı yüzde 50 artırıldı ayrıca yemek yardımında yüzde 90 oranında artış sağlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 50 ile 350 arasında artış yapılan sözleşmede tüm bu artış oranları değerlendirildiğinde toplamda yüzde 61 oranında zam yapılmış oldu. - MUĞLA