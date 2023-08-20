Muğla oryantiring takımı Türkiye dördüncüsü oldu

Muğla ilinde yaklaşık 20 yıldır yapılan oryantiring sporunda Muğlalı gençler Türkiye dördüncüsü oldu.

Muğla İl Karması Oryantiring takımı 24 takımın katıldığı Kastamonu'da yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Finallerinde kız ve erkekler kategorisinde Türkiye dördüncülüğü kupasını Muğla iline kazandırdı.

Oryantiring yarışlarında dördüncülüğü yakalayan Muğla takım antrenörü Muhammed Say, "Yaklaşık 5 yıldır Muğla'da Oryantiring Sporu ile uğraşıyorum, çok zor bir spor koşarak satranç oynamak diye bahsedebilirim. Harita üzerlerinde hedefler var o hedefleri en hızlı bulup finiş noktasını ilk geçen kazanıyor. Hedefleri bulmak için pusula kullanıyoruz, zamana karşı yapılan bir spor. Muğla ilimize ilk ulusal Türkiye Şampiyonası kupalarımızı kazandırdık, inşallah devamı gelecek. Desteklerinden dolayı Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş'a teşekkür ediyorum "diye konuştu. - MUĞLA