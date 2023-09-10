Muğla Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü U16 Kızlar Hokey 1. Lig Şampiyonu

Osmaniye'de düzenlenen U16 Kızlar Hokey 1. Lig mücadelesinde Muğla Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları sporcularından oluşan takım, Türkiye U-16 Kızlar Hokey 1. Ligi'nde birinci oldu. Muğla Valisi İdris Akbayık, şampiyon takımı tebrik etti.