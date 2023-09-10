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Muğla Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü U16 Kızlar Hokey 1. Lig Şampiyonu

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Osmaniye'de düzenlenen U16 Kızlar Hokey 1. Lig mücadelesinde Muğla Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları sporcularından oluşan takım, Türkiye U-16 Kızlar Hokey 1. Ligi'nde birinci oldu. Muğla Valisi İdris Akbayık, şampiyon takımı tebrik etti.

Osmaniye ilinde gerçekleştirilen U16 Kızlar Hokey 1. Lig mücadelesinde Muğla Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları sporcularından oluşan Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey Takımı, 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Osmaniye Hokey Sahasında oynanan Türkiye U-16 Kızlar Hokey 1. Ligi'nde Şampiyon oldu.

Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey Takımının şampiyon olması sonrası Muğla Valisi İdris Akbayık şampiyon takımı kutladı. Vali Akbıyık, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Sporcularımızdan oluşan Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey Takımımız, Türkiye U-16 Kızlar Hokey 1. Ligi'nde Şampiyon olmuştur. Takımımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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