Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Taekwondo Minikler İl Şampiyonası'nda başarılı oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Taekwondo sporcuları Minikler İl Şampiyonası'nı 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük kazanarak tamamladı.

Taekwondo Minikler Muğla İl Şampiyonası büyük bir coşku içinde Menteşe Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Şampiyonada; Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Ula, Yatağan ilçelerinden, 12 Spor Kulübü ve 100'e yakın sporcu mücadele etti. Burada birinci olan sporcular, 9-14 Temmuz'da Sivas'ta yapılacak olan Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın "A Takımı" olarak mücadele edecekler. Muğla'da yapılan minikler il seçmelerine toplamda 85 sporcu katılım sağladı. Köyceğiz İl seçmelerine 5 sporcu ile katıldı. Sporcular 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, "Dereceye giren veya giremeyen, tatamiye çıkıp ter döken mücadele eden tüm sporcularımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletirken, onlara emek veren emektar antrenörlerimize, onların maçlarını yöneten emektar hakemlerimize, masadan sahaya tüm Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerimiz ile bizleri yalnız bırakmayan herkese de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sivas'ta Türkiye Şampiyonası'na katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA