Muğla Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı İl Birinciliği müsabakalarında Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Ula'da düzenlenen Gençler Okul Sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları 9 il 31 takım ve 320 sporcunun katılımıyla sona erdi. Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Okul sporları Bocce / Volo Ege bölgesi yarışmalarında şampiyon oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "5-8 Haziran'da Aydın'da yapılacak olan Türkiye finallerinde bölgemizi temsil edecek olan öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenimizi tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz" İfadeleri kullanıldı. - MUĞLA