Muğla Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı, İl Birinciliği müsabakalarında başarılı olarak Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti. Gençler Okul Sporları Bocce İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan takım, Aydın'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde bölgesini temsil edecek.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı İl Birinciliği müsabakalarında Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.
Ula'da düzenlenen Gençler Okul Sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları 9 il 31 takım ve 320 sporcunun katılımıyla sona erdi. Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Okul sporları Bocce / Volo Ege bölgesi yarışmalarında şampiyon oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "5-8 Haziran'da Aydın'da yapılacak olan Türkiye finallerinde bölgemizi temsil edecek olan öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenimizi tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz" İfadeleri kullanıldı. - MUĞLA