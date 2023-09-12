Muğla Karya Bisiklet Takımı Sporcusu Nurettin Emre Oruç, Ankara'da birinci oldu

Muğla Karya Bisiklet Takımı Sporcusu Nurettin Emre Oruç, İstanbul'dan sonra Ankara'da 30 ülkeden 2000 sporcunun katıldığı bisiklet yarışında da birinci olarak Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

İstanbul'da geçtiğimiz ay düzenlenen yarışta da birinci olan Muğla Karya Bisiklet Takımı sporcusu aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Nurettin Emre Oruç, büyük bir bölümünü tek başına lider olarak sürdürdüğü yarışın finişini rahat bir şekilde geçerek Altın Madalya'nın sahibi olmayı başardı.

Emre'nin geçtiğimiz yıllarda da Milli Takım Kampına davet edildiğini belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, bisiklet sporuna çok önem veriyoruz. Diğer branşlarda da olduğu gibi bunun sonuçlarını almaya başladık. Bisiklet gibi teknik ve maliyetli bir spor dalında kısa sürede bu başarıyı yakalayarak bizleri mutlu eden sporcumu Nurettin Emre Oruç başta olmak üzere kulüp başkanımız ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum dedi.

Yarışı baştan sona lider götüren ve uzun bir bölüm tek başına lider pozisyonda yarışı götürüp bitirmeyi başaran Nurettin Emre Oruç ise; uzun süreli çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık. Özellikle çok zor olan UCI Sivas Yiğido Turu ve ardından Samsun'dan Ankara'ya düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turuna katılmamız performansımıza çok büyük katkı sağladı. Destekleri nedeni ile Kulüp Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her zaman desteklerini hissettiğim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabi bisiklet her ne kadar bireysel bir spor olarak bilinse de aslında önemli bir takım sporudur. Bu yarışta ki derece mi beni çok iyi kaçıran ve öne çıkmamı sağlayan takım arkadaşlarıma borçluyum. Bunun yanı sıra iyi ekipmanlarda yarış için çok önemli bu konuda Muğla Mermerciler Derneği Başkanımız Mustafa Ercan'a Sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA