Muğla Kadın Hokey Takımı Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Hokey tarafından Alanya'da düzenlenen 20 yaş altı Kadınlar Türkiye Hokey Şampiyonası Finallerinde mücadele eden Muğla'nın Kızları sloganıyla da bilinen Muğla İl Karması Kadın Hokey Takımı Türkiye İkinciliği Kupasını Muğla'ya kazandırdı.

Türkiye Hokey tarafından Alanya'da düzenlenen 20 yaş altı Kadınlar Türkiye Hokey Şampiyonası Finallerinde mücadele eden Muğla'nın Kızları sloganıyla da bilinen Muğla İl Karması Kadın Hokey Takımı Türkiye İkinciliği Kupasını Muğla'ya kazandırdı.

İlk turda Zonguldak İl Karmasını 11-1 2. turda Kayseri il Karmasını 30-0 3. turda Osmaniye İl Karmasını 1-0 yarı finalde İstanbul İl Karmasını 1-0 yenen Muğla İl Karması Kadın Hokey Takımı Türkiye Şampiyonluğu Finalini Gaziantep temsilcisi ile yaptı. Normal süresi 1-1 biten final maçının ardından yapılan penaltı atışları sonrasında 4-3 mağlup olan Muğla İl Karması Türkiye 2. si oldu.

Müsabaka ile ilgili konuşan Başantrenör Serkan Şen "Yaş ortalaması 17 olan oldukça genç bir kadroyla 20 yaş kategorisinde mücadele ettiklerini belirtirken özellikle final maçında çok gol kaçırdık üstün olan taraf bizdik ama bazen olmayınca olmuyor. Türkiye 2'inciliği sonrası 6 sporcumuzun milli takıma seçilmesi de bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Desteklerinden ötürü Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'a teşekkür ediyorum "diye konuştu. - MUĞLA