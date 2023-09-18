Muğla İl Karması Hokey Takımı Davul Zurna İle Karşılandı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen U12 Kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Muğla İl Karması Hokey Takımı Muğla'da davul zurna ile karşılandı.

14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Kırklareli ilinde gerçekleştiren U12 Kızlar Türkiye Hokey Şampiyonasında, Türkiye ikincisi olan Muğla GSB Spor Okulları ve Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü, Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu sporcularından oluşan Muğla İl Karması Hokey Takımı'na Menteşe Spor Salonu önünde coşkulu bir karşılama töreni yapıldı. Davul zurna ekibi eşliğinde Muğla Zeybeği oynayan hokeyci kızlara, aileleri ve Menteşe Spor Salonu'nda bulunan vatandaşlar da eşlik etti.

Türkiye ikinciliği başarısı ile ilgili konuşan Antrenör Muharrem Hasdemir, "Bu takımı 10 ay evvel oluşturduk ve bu ilk resmi müsabakamızdı. Normalde 12 yaş müsabakası fakat bizim yaş ortalamamız 10 civarı. Kızlarımız ile ilerleyen dönemde inşallah çok daha büyük başarılar elde edeceğiz. Ablaları gibi Muğla iline birçok Türkiye Şampiyonluğu kazandıracaklar. Milli takımlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Vatana millete hayırlı birer evlat olacaklar. Bu başarıları elde ediyoruz fakat Hokey sahamız eksik. Bu konunun çözülmesini de istiyoruz" dedi. - MUĞLA