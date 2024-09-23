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Muğla İl Karması Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda İki Başarı Elde Etti

Muğla İl Karması Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda İki Başarı Elde Etti
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Denizli'de düzenlenen Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Muğla İl Karması, Genç Kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği ile turnuvayı tamamladı. Takım, büyük bir coşkuyla Muğla'ya döndü.

Denizli'de düzenlenen Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Muğla İl Karması büyük bir başarıya imza attı. Genç Kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan takım, Yıldız Kızlar kategorisinde ise Türkiye ikinciliğini elde ederek Muğla'ya büyük bir gurur yaşattı.

Genç kızlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olan Muğla İl Karması, turnuvada gösterdiği performansla göz doldurdu. Yıldız Kızlar kategorisinde de iddialı bir mücadele ortaya koyan takım, Türkiye ikinciliğiyle turnuvayı tamamladı. Şampiyonluk kupasıyla Muğla'ya dönen takım, kentte büyük coşkuyla karşılandı. Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen dereceler, Muğla'nın sportif başarılara olan katkısının bir kanıtı olurken, sporcuların ve teknik ekibin azmi de takdir topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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