Muğla haberleri: Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı Spor Haberleri Muğla haber: TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor, ligde iki sezon önce Kocaeli BŞB Kağıtspor'da oynayan Horace Spencer'ı kadrosuna kattı. TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor, ligde iki sezon önce Kocaeli BŞB Kağıtspor'da oynayan Horace Spencer'ı kadrosuna kattı. 25 yaşında, 2.03 boyundaki uzun geçen sezon Fransa'nın Limoges ekibinde 5.7 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları tutturdu. - Bodrum Demirören Haber Ajansı / Spor basketbol Kağıtspor Kocaeli Muğla Spor Haberler

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