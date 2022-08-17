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Muğla haberleri: Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı

Muğla haberleri: Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı

Spor Haberleri

Muğla haber: TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor, ligde iki sezon önce Kocaeli BŞB Kağıtspor'da oynayan Horace Spencer'ı kadrosuna kattı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor, ligde iki sezon önce Kocaeli BŞB Kağıtspor'da oynayan Horace Spencer'ı kadrosuna kattı.

25 yaşında, 2.03 boyundaki uzun geçen sezon Fransa'nın Limoges ekibinde 5.7 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları tutturdu.


- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Spor

basketbol Kağıtspor Kocaeli Muğla Spor Haberler

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