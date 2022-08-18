Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haberleri | Muğlaspor futbolcuları tekne turu ile moral buldu

Muğla haberleri | Muğlaspor futbolcuları tekne turu ile moral buldu

Muğla spor haberine göre O sezon bu sezon hedefiyle yola çıkan Muğlaspor futbolcuları düzenlenen tekne turu ile moral buldu.

O sezon bu sezon hedefiyle yola çıkan Muğlaspor futbolcuları düzenlenen tekne turu ile moral buldu.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor futbolcuları için tekne turu düzenlendi. Düzenlenen turda keyifli vakit geçirirken futbolcular yeni sezon öncesi stres attı. Muğlaspor basın sözcüsü Nihat Aktaş, "Takımımız yorucu antrenmanların ardından 1 günlük izine ayrıldı. Bu izinde de yönetimimizin organize ettiği takımımıza moral olsun diye Akyaka'da tekne turu ve yemek organizasyonu gerçekleştirdik" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title