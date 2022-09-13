Muğla haberleri... 15. Channel Regatta Yat Yarışları Marmaris'te düzenlenecek

Muğla spor haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen Channel Regatta Yat Yarışları, bu yıl Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen Channel Regatta Yat Yarışları, bu yıl Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılacak.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ile Rodos Yat Kulübünün ortaklaşa organize ettiği yarış, 17-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MİYC'den yapılan yazılı açıklamada, Rodos Açık Deniz Yat Kulübü ile yıllar öncesine dayanan dostluğun Channel Regatta Yat Yarışları'na vesile olduğu hatırlatıldı.

Ege denizinin iki yakasında yaşayan denizcilerin, "Ortak denizimizde neden birlikte yarışmayalım?" fikrinden yola çıkarak temelini attığı yarışın sloganının da "Birlikte Yelke)" (Sailing Together) olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İlk zamanlar yarış Marmaris'te başlarsa Rodos'ta, Rodos'ta başlarsa Marmaris'te bitiyordu. Değişen ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle yarışın dönüşümlü olarak bir yıl Rodos'ta, diğer yıl ise Marmaris'te yapılmasına karar verildi. Bu yıl 15'incisi koşulacak olan yarışın, Ege'nin her iki kıyısında gelişen dostluğun pekişmesine katkısı olacağına inanıyoruz. Yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkencinin katılması bekleniyor. Tüm yarışçıların pruvaları neta, rüzgarları kolayına olsun." ifadelerine yer verildi.