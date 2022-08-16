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Muğla haberi: Muğla'nın bisiklet yol ağı genişliyor

Muğla haberi: Muğla'nın bisiklet yol ağı genişliyor

Spor Haberleri

Gelen Muğla haberlerine göre Bisikleti kent içi ulaşım araçlarından birisi haline getirmeyi amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bisiklet yol ağlarını genişletiyor.

Bisikleti kent içi ulaşım araçlarından birisi haline getirmeyi amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bisiklet yol ağlarını genişletiyor. Kent içi trafiği rahatlatmak için il genelinde bisiklet yolları yapan Büyükşehir Belediyesi, Muğla'ya 33 bin 200 metre bisiklet yolu kazandırdı.

İl genelinde vatandaşları bireysel motorlu araçların yerine bisiklet ve yürüme gibi aktif ulaşım türlerine yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, en fazla bisiklet yolu 19 bin 500 metre ile Ortaca ilçesinde bulunuyor. Ortaca'yı 4 bin 700 metre ile Ula, 4 bin 500 metre ile Menteşe, 2 bin metre ile Dalaman, bin 500 metre ile Fethiye ve bin metre ile Milas ilçesi takip ediyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ortaca Muğla Spor Haberler

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