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Muğla haberi | Fethiye Kaymakamı Balcı, Uluslararası Boks Şampiyonu Alcu ile antrenman yaptı

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Muğla haberi | Fethiye Kaymakamı Balcı, Uluslararası Boks Şampiyonu Alcu ile antrenman yaptı

Muğla haberine göre Avrupa Altın Kemer Boks Şampiyonu Kubilay Alcu'yu ziyaret eden Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, boks eldiveni giyip ringe çıkarak ünlü boksçu ile antrenman yapıp ter attı.

Avrupa Altın Kemer Boks Şampiyonu Kubilay Alcu'yu ziyaret eden Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, boks eldiveni giyip ringe çıkarak ünlü boksçu ile antrenman yapıp ter attı.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Uluslararası 6. Profesyonel Boks Maçında rakibini teknik nakavt ile yenerek Uluslararası Boks Şampiyonu olan Fethiyeli yenilgisiz Avrupa Altın Kemer Boks Şampiyonu Kubilay Alcu'yu ziyaret etti. Sporcu kimliği ile bilinen Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, altın kemer kazanma başarısı gösteren Kubilay Alcu'nun şampiyonluk hikayesini dinledi. Antrenör Sami Sunay'ın yanı sıra Boks Kulübü Başkanı Taylan Turan ve sporcularında bulunduğu ziyarette Kaymakam Balcı, Türk boksuna Fethiyeli genç sporcuları yetiştiren antrenör Sami Sunay ve profesyonel boksör Kubilay Alcu'ya başarılar diledi.

Alcu da ziyaretinden dolayı Fethiye Kaymakamı Alper Balcıya teşekkür ederken, ziyaret sonunda Kaymakam Balcı boks eldiveni giyerek Alcu ve antrenör Sami Sunay ile antrenman yaparak ter attı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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