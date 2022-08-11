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Muğla haber! Muğlaspor'da iç transfer hamlesi

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Muğla haber! Muğlaspor'da iç transfer hamlesi

Muğla haberi: Muğlaspor, altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlı ekipte profesyonelliğe adım atan 20 yaşındaki sol bek Semres Sarı ve 21 yaşındaki forvet Atakan Akbulut ile sözleşme imzaladı.

Muğlaspor, altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlı ekipte profesyonelliğe adım atan 20 yaşındaki sol bek Semres Sarı ve 21 yaşındaki forvet Atakan Akbulut ile sözleşme imzaladı.

Muğlaspor'a geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu Semres Sarı, yeşil-beyazlıların şampiyonluk hedefine katkı sunmak istediğini dile getirdi. Öte yandan transfer çalışmalarında çerçevesinde 21 yaşındaki forvet Atakan Akbulut ile de sözleşme yenilendi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyen Atakan, 2 gol kaydetti. Muğlaspor forması altında 3. Lig'de de mücadele eden Atakan Akbulut, yeşil-beyazlı camiayı yeniden profesyonel liglere döndürmek için sahada elinden gelen mücadeleyi vereceğini belirtti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

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