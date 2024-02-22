Muğla Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi 'Gençlig' Başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri arası spor ligi 'Gençlig' başladı.

Gençlig çerçevesinde Futbol, Basketbol, Masa Tenisi ve Geleneksel Türk Okçuluğu branşlarında müsabakalar düzenlenmeye başlandı. Kötekli Muğla Erkek Yurdu sahasında düzenlenen Futbol yarı final maçlarında Fethiye Gençlik Merkezi, Kötekli Gençlik Merkezi'ni 11-7, Milas Gençlik Merkezi, Köyceğiz Gençlik Merkezi'ni 7-1 mağlup etti. Maçlar sonunda finale yükselen takımlar Fethiye Gençlik Merkezi ile Milas Gençlik Merkezi oldu. Final maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 da Muğla Erkek Yurdu Futbol sahasında oynanacak. Futbol yarı final maçlarının seremonisi Gençlik Hizmetleri Müdürü Münir Özalp, Yurt Hizmetleri Müdürü Koray Bali, Şube ve Gençlik Merkezi Müdürleri, Gençlik Liderleri ve sporcuların katılımıyla yapıldı. 3x3 Basketbol maçları 26 Şubat Pazartesi, Masa Tenisi Turnuvası 27 Şubat Salı Muğla Atatürk Spor Salonunda, Geleneksel Türk Okçuluğu ise 29 Şubat Perşembe günü Muğla Uluslararası Gençlik Merkezide düzenlenecek. Turnuvalarda derece yapan takımlar Aydın'da düzenlenecek bölge finallerinde Muğla'yı temsil edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gençlik Merkezleri arası yapılan spor ligi Gençlig ile Muğla Gençlik Merkezlerinde spor yapan gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve rekabet ortamında deneyim kazanmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Turnuvalarda takımlarımıza başarılar diliyoruz" denildi. - MUĞLA