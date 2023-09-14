Muğla Gençlik Merkezi'nde Çömlek Atölyeleri Gençlere Beceri Kazandırıyor

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gençlik Merkezi'nde açılan çömlek atölyelerine katılan gençler becerilerini geliştiriyor. Gençlik merkezinde çömlek atölyesine gençlik liderleri ve alanında uzman eğitim almış eğitmenler eşlik ediyor. Çömlek yapımı ve fırınlama süreci ile teknik bilgileri alan gençler süreçte meslek olarak kendilerine katkı sağlayacak bir atölyeye katılmış oluyor. Gönüllü Gençlerden Kader Şen, çömlek atölyesinde el becerilerini geliştirdiği söyledi.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gençlik Merkezi'nde açılan çömlek atölyelerine katılan gençler becerilerini geliştiriyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler için sanat atölyesi açıldı.

Yaz döneminde de "Merkezimde Bu Yaz" temasıyla 16 branşta 1200 çocuğun ve 1800 gönüllü gencin yararlandığı faaliyet düzenlendi.

Gençlik merkezinde çömlek atölyesine gençlik liderleri ve alanında uzman eğitim almış eğitmenler eşlik ediyor. Çömlek yapımı ve fırınlama süreci ile teknik bilgileri alan gençler süreçte meslek olarak kendilerine katkı sağlayacak bir atölyeye katılmış oluyor.

Gençlik merkezinde oluşturulan çömlek atölyesinde çamurdan sürahi, vazo, testi, küp gibi kaplar yaptığını dile getiren gençler oluşturulan bu tür çalışmadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Gönüllü Gençlerden Kader Şen, çömlek atölyesinde el becerilerini geliştirdiği söyledi.

Hafta sonlarını atölyedeki çalışmalara ayırdığını belirten Şen, "Bu mesleği seviyorum, öğrenmek istiyorum. Hem çalışmak hem kendimi geliştirmek istediğim için çok verimli bir zaman geçiriyorum. Bize bu imkanları sağlayan bakanlığımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrencilerin yaptığı çömleklerin sergilenmesi planlanıyor.